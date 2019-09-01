القوات الامنية تعتقل سوريين "حاولا تهريب منظومات انترنت" الى العراق

اربيل (كوردستان 24)- قالت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، ان القوات الامنية اعتقلت شخصين سوريين حاولا تهريب منظومات انترنت الى العراق.

وذكرت الخلية في بيان انه بعد نصب كمين محكم تم القاء القبض على متهمين اثنين يحملان الجنسية السورية، خلال محاولتهما عبور الساتر الحدودي قرب قرية تل صفوك على الحدود العراقية السورية، وبحوزتهما 25 منظومة إنترنت، وقد اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اصوليا.

من جهة اخرى اعلنت الخلية في بيان ثان ان قوة من قيادة عمليات الأنبار قامت بعمليتي انزل في منطقة الاجلابات، وتمكنت من تدمير آلية بوكلاين وفي الإنزال الثاني دمرت عجلة نوع بيك اب تعود لاحد الإرهابيين كما القت القبض على متهمين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب.