رئيس حكومة إقليم كوردستان يترأس أول اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 27 كانون الثاني (يناير) 2020، أول اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى في إقليم كوردستان بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني وعدد من الوزراء ومحافظي الإقليم.

وجرى في الاجتماع، بحث الوضع الاقتصادي الراهن والآلية المناسبة لتطويره، إذ شدد رئيس الحكومة على أهمية وضع سياسة وخارطة طريق علمية ورصينة للتنمية الاقتصادية عن طريق زيادة الإيرادات وصولاً الى تنظيم الواردات ومنع التهرب الضريبي وتقليل النفقات غير الضرورية.

وتطرق رئيس الحكومة الى برنامج عمل الحكومة الجديدة، والذي من أولويات أهدافه تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي، وتوفير الأرضية الملائمة للاستثمار في القطاعات كافة فضلاً عن إيلاء الأهمية للقطاع الزراعي وبما يشمل تسويق المحاصيل والإنتاج المحلي في الأسواق الأخرى.