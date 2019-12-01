السيسي: لن يستطيع احد محو الهوية الكوردية

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الهوية الكوردية لن يستطيع أحد محوها، فيما شدد على أن الشعب الكوردي عانى على مدار 60 عاما مضت.

وبكت شابة كوردية خلال إجابة الرئيس المصري على سؤالها عن الصراعات في العالم والأقليات، حيث وجهت سؤالها للرئيس حول الكراهية في العالم، وعن حقوق الإنسان، خاصة أنها لا تعرف مستقبلها.

وأضاف الرئيس المصري "خلال السنوات الماضية، حدث تقسيم لعديد من الدول بالنسبة للكورد في إيران وتركيا وسوريا والعراق، ولكن لي مقارنة تعتمد على العمل والسلام، فالهوية لا يستطيع أي شخص سلبها منك، وبدليل أنك تقفين الآن تتحدثين عنها رغم كل ما حدث".

وأشار الرئيس المصري إلى أن "اللغة الكوردية والعادات والتقاليد الخاصة بالأكراد موجودة، ولكن ضياع الموارد الخاصة بالشعب الكوردي هو الثمن الذي ضاع من الكورد".

وانطلقت مساء السبت الماضي، النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.