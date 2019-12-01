موسكو تأمل في عدم حدوث فراغ في العراق وتشيد بحوار بغداد - اربيل

اربيل (كوردستان 24)- اعربت موسكو عن املها في عدم حدوث فراغ في السلطة في العراق، فيما شددت على اهمية استمرار الحوار بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

واعرب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، عن أمل بلاده في عدم حدوث فراغ في السلطة بالعراق بعد استقالة رئيس وزرائه عادل عبد المهدي، وسط الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء "نأمل أن تنجح الكتل البرلمانية الكبرى، وفي أطر زمنية يحددها الدستور العراقي، في اختيار مرشح عليه إجماع لمنصب رئيس الوزراء، ومنع حدوث فراغ سلطة في البلاد، يهدد بتصاعد بالغ الخطورة للأزمة السياسية الداخلية".

واشار الدبلوماسي الروسي الى ان ذلك سيسهم في تجاوز الخلافات الداخلية وعودة العراق إلى استقراره.

وشدد نيبينزيا على أهمية مواصلة الحوار بين بغداد واربيل قائلا "في سياق الحوار الوطني، من المهم مواصلة الحوار من أجل إعادة التفاهم بين بغداد وأربيل. إننا واثقون من أن استمرار تحسن العلاقات بينهما سيساعد على تعزيز أمن العراق".

ولاتزال المشاورات جارية في العراق بين القوى السياسية من اجل تعيين رئيس وزراء جديد بعد استقالة عبد المهدي تحت ضغط من المرجعية الدينية والمحتجين المطالبين بتغيير النخبة السياسية.

ويشهد العراق، منذ اكثر من شهرين احتجاجات غير مسبوقة يطالبون فيها باستقالة الحكومة ومكافحة الفساد والبطالة، وتحسين الظروف المعيشية في البلاد.

سوار احمد