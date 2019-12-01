"بارزاني الخيرية" تسيّر سادس قوافلها الى "روجافا"

أربيل (كوردستان 24)- أرسلت مؤسسة بارزاني الخيرية اليوم الثلاثاء، سادس قوافلها من المساعدات الإنسانية الى السكان الذين نزحوا بعد الهجوم التركي على المناطق الحدودية في الشمال السوري.

وتألفت القافلة من 40 شاحنة تنتظر الدخول عبر المعبر الحدودي على أن يتم تسليم المساعدات الى مخيم النازحين في الحسكة.

وقال مسؤولون في مؤسسة بارزاني الخيرية غير الحكومية، إن الشاحنات مليئة بالمواد الإغاثية بما في ذلك الأغذية والبطانيات.

وقالت المؤسسة إنها ستقوم بما يقع على عاتقها لتلبية مطالب المحتاجين والمتضررين وإنها ستواصل تقديم كل ما يحتاجون إليه.

وتحتوي الشاحنات على تسعة آلاف بطانية و2600 مدفئة فضلاً عن ملابس لمواجهة انخفاض درجات الحرارة.

وسبق أن أرسلت مؤسسة بارزاني الخيرية قافلة المساعدات الإنسانية الأولى في 15 تشرين الأول أكتوبر، أي بعد اقل من أسبوع على الهجوم التركي.

هذا وساعد الهلال الأحمر الكوردي، المؤسسة الخيرية على توزيع المساعدات للمدنيين الفارين من رأس العين ومناطق حدودية أخرى.

وتعد مؤسسة بارزاني الخيرية من أكثر المنظمات الإنسانية غير الحكومية نشاطًا في كوردستان والتي تقدم قدراً كبيراً من المساعدات للنازحين واللاجئين.