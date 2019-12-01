"سيارة مركونة" تقتل جنديين وتصيب ثالثاً غربي العراق

أربيل (كوردستان 24)- قُتل جنديان وأصيب آخر بجروح بانفجار سيارة ملغومة كانت مركونة على جانب طريق عام في بلدة القائم غربي العراق.

ووقع الانفجار على طريق (تي-1) واستهدف دورية تابعة للفرقة الثامنة من الجيش العراقي، حسبما أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني الرسمية.

وأضاف البيان أن أفراد الدورية اشتبهوا بالسيارة ولدى تفتيشها انفجرت عليهم مما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة ضابط بجروح.

وجاء في البيان "مازال البحث مستمراً عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي".

وتقع القائم غربي الأنبار على الحدود السورية وكانت مسرحاً لأشرس المعارك بين القوات العراقية وعناصر داعش طيلة السنوات الماضية.