الرئيس بارزاني: عدم وجود قوات التحالف سيسهم في عودة الارهاب

أربيل (كوردستان 24)- اكد الرئيس مسعود بارزاني على ان عدم تواجد قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، سيسهم في تنامي الارهاب.

وجاء ذلك، اليوم الخميس، خلال استقبال الرئيس بارزاني لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر والوفد المرافق في اربيل.

وتم خلال اللقاء تباحث المستجدات الاخيرة لاوضاع العراق والتوترات التي حدثت مؤخرا، حيث اكد شينكر التزام بلاده بالعراق واقليم كوردستان معبرا عن امله في ان يتم تصحيح مسار العملية السياسية في العراق.

واشاد الرئيس بارزاني بالدور الكبير الذي لعبته قوات التحالف في دحر تنظيم داعش، مشيرا في الوقت نفسه الى ان عدم وجود قوات التحالف في المنطقة سيسفر عن تنامي وعودة الارهاب تحت اسماء مختلفة ومتعددة.

واكد الطرفان على اهمية تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة واقليم كوردستان على كافة الصعد.