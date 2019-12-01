كوردستان تستقبل سيّاح العام الجديد بثلوج وطبيعة ساحرة

أربيل (كوردستان 24)- لا يزال السيّاح القادمون من مختلف المدن العراقية يتوافدون الى إقليم كوردستان للاحتفال بالعام الميلادي الجديد.

وبدأ السياح يتوافدون الى إقليم كوردستان في آخر عشرة أيام من العام 2019 الذي يوشك العالم أن يودعه في وقت لاحق من هذا اليوم.

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وتشهد مدن الإقليم انتعاشة في قطاع السياحة الذي تضرر في السنوات التي تلت استيلاء على داعش على ثلثي مساحة العراق عام 2014.

وقطاع السياحة هو واحد من بين أهم القطاعات التي باتت أولوية قصوى بالنسبة لعمل الحكومة الجديدة. وتم اتخاذ سلسلة إجراءات لتعزيز السياحة في الإقليم ومنها إلغاء الرسوم المالية المفروضة على الداخلين الى الإقليم وتسهيل آلية الدخول والتنقل وغيرها.

ويشكل العراقيون النسبة الأكبر من أعداد السياح القادمين الى الإقليم، فيما يأتي الإيرانيون في المرتبة الثانية وبعدها سياح من دول أخرى.

ويتم نقل السائحين من مدن العراق الأخرى الى إقليم كوردستان عبر حافلات كبيرة.