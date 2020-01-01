"غلاء فاحش" وشكاوى ومناشدات من المواطنين في القامشلي

ويقول ابو اياز وهو موظف متقاعد لكوردستان 24 "وصل الدولار الى 960 وحتى الى 970 ليرة، وهو ما تسبب بغلاء فاحش للاسعار فاصبحت الناس غير قادرة على شراء مستلزماتها".

وتابع "الباعة يبيعون بالدولار ونحن كموظفين نقبض رواتبنا بالليرة السورية، انا مثلا اقبض 43 الف ليرة سورية وابنائي طلاب في الجامعة، ادفع شهريا 60 الف فقط للمواصلات".