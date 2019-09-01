نيجيرفان بارزاني يطالب بغداد بحسم قضية "صوريا" وتعويض ذوي الضحايا

اربيل (كوردستان 24)- طالب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني المحكمة الجنائية العراقية العليا بحسم قضية قرية صوريا وتعويض ذوي الضحايا وإنصافهم.

وجاء ذلك اليوم الاثنين في بيان لرئاسة اقليم كوردستان بمناسبة الذكرى الخمسين للإبادة الجماعية لأهالي قرية صوريا في منطقة زاخو.

وجاء في البيان "كانت الإبادة الجماعية لأهالي قرية صوريا حلقة أخرى في مسلسل الجرائم التي ترتكب بحق كل المكونات الدينية والعرقية في كوردستان بدون تفريق بينهم. في نفس السنة تم حرق 70 طفلاً وامرأة داخل كهف في قرية دكا التابعة لعقرة".

ونفذ نظام البعث في العام 1969، مجزرة في قرية صوريا أدت إلى استشهاد 39 شخصاً من الأطفال والنساء والرجال المسيحيين والمسلمين معاً، وجرح أكثر من 20 شخصاً.

وتابع البيان "ونؤكد في هذه الذكرى أن إقليم كوردستان سيظل كعهده موطن التعايش والتسامح للجميع، ونطالب المحكمة الجنائية العراقية العليا بحسم قضية قرية صوريا وتعويض ذوي الضحايا وإنصافهم".

سوار أحمد