"ارادة النصر" مستمرة شمالي بغداد واعتقال ثمانية دواعش

اربيل (كوردستان 24)- اعتقلت القوات الامنية العراقية ثمانية من المطلوبين من عناصر تنظيم داعش ضمن عملية "ارادة النصر" المتواصلة لتطهير مناطق في شمالي العاصمة بغداد.

واوضحت خلية الإعلام الامني في بيان ان "المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر مستمرة مسنودة بغطاء جوية في شمالي العاصمة بغداد لتعزيز الامن والاستقرار في هذه المناطق".

وخلية الإعلام الأمني، هي كيان حكومي مخول بنشر البيانات العسكرية في العراق.

وبحسب البيان فقد تم "تدمير وكر للارهابيين والقاء القبض على 8 مطلوبين وتفجير عبوة ناسفة وقنبرة هاون والعثور على 7 مخازن للعتاد و7 زوارق".

واكدت خلية الاعلام الامني ان العمليات لاتزال متواصلة.

وسبق أن حذر مسؤولون عراقيون ومن بينهم رئيس الوزراء من "الخلايا النائمة" التابعة لداعش والتي لا تزال تنشط في الكثير من المناطق المحررة.

وأعلن العراق النصر على داعش عام 2017، إلا أن التنظيم لا يزال يشن هجمات بين حين وآخر لاسيما في اطراف المدن والقرى النائية.

سوار أحمد