برلمان كوردستان يمدد فصله التشريعي لتمرير قانون الإصلاح

أربيل (كوردستان 24)- صوت برلمان إقليم كوردستان بأغلبية أعضائه الحاضرين في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء على تمديد فصله التشريعي الحالي شهراً كاملاً.

وقال مراسل كوردستان 24 إن 77 عضوا في برلمان الإقليم صوتوا بالموافقة على تمديد الفصل التشريعي 30 يوماً.

وأضاف أن البرلمان يسعى ومن خلال تمديد فصله التشريعي الحالي للمصادقة على قانون الإصلاح المرسل من قبل حكومة إقليم كوردستان.

وكان مصدر برلماني قد افأد الأسبوع الماضي أن برلمان إقليم كوردستان منح مشروع قانون الإصلاح صفة مستعجلة لتشريعه قبل حلول عطلة الفصل التشريعي.

وارسل مجلس وزراء إقليم كوردستان في الآونة الأخيرة مشروع قانون الإصلاح الى برلمان كوردستان متضمناً آراء مختلف القوى بشأن المشروع.