مسلحون مجهولون يغتالون مراسلا صحفيا في البصرة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن مجهولين اغتالوا مراسل قناة دجلة في البصرة.

وقال المصدر الامني لكوردستان24 ان مسلحين ملثمين اطلقوا النار على مراسل قناة دجلة في البصرة، أحمد عبدالصمد، الذي توفي على الفور فيما توفي مصور القناة صفاء التميمي في المستشفى متاثرا بجروحه البليغة.

وبين المصدر ان "حادثة الاغتيال حصلت بمنطقة الشمشومية مقابل قيادة شرطة المحافظ" مؤكدا ان صفاء اصيب بثلاث عيارات نارية.

من جانبها أكدت قناة دجلة الفضائية اغتيال مراسلها في البصرة "أحمد عبد الصمد" اليوم الجمعة أثناء تغطيته للتظاهرات.

وشهد اليوم الجمعة خروج تظاهرات حاشدة في عدة محافظات من وسط وجنوب العراق بعد دعوات إليها، فيما ايدت المرجعية الدينية الاحتجاجات المطالبة بتغيير النخبة السياسية وعدم تدخل اي دولة في القرار العراقي.