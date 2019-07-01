بريطانيا ترحب بزيارة مسرور بارزاني لبغداد وتصفها "بالمهمة"

اربيل (كوردستان 24)- رحبت بريطانيا، اليوم الأربعاء،بزيارة رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني لبغداد ووصفتها بالمهمة.
وزار وفد كوردي رفيع يوم امس الثلاثاء العاصمة العراقية بغداد برئاسة مسرور بارزاني الذي التقى الرئاسات العراقية الثلاث في زيارة قال عنها بأن هدفها "اظهار حسن النوايا".
وجاء التعليق البريطاني خلال استقبال بارزاني لوفد بريطاني رفيع مؤلف من مستشار وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الاوسط جون لوريمر، والسفير البريطاني في العراق جون ويليكس والقنصل البريطاني في اربيل جيمس سورنتن.
وعبر الوفد البريطاني عن ترحيبه بالزيارة التي اجراها مسرور بارزاني لبغداد واصفا إياها "بالمهمة".
وكان بارزاني التقى خلال زيارته رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وبحثوا كلا على حدة، مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ابرز القضايا العالقة بين المركز والاقليم وسبل حلها.
وشدد مسرور بارزاني والوفد البريطاني على اهمية تعزيز العلاقات بين بريطانيا واقليم كوردستان على كافة الصعد.
واكد الوفد البريطاني على رغبة المملكة المتحدة في الاستمرار في دعم قوات البيشمركة.
سوار أحمد
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