بريطانيا ترحب بزيارة مسرور بارزاني لبغداد وتصفها "بالمهمة"

اربيل (كوردستان 24)- رحبت بريطانيا، اليوم الأربعاء،بزيارة رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني لبغداد ووصفتها بالمهمة.

وزار وفد كوردي رفيع يوم امس الثلاثاء العاصمة العراقية بغداد برئاسة مسرور بارزاني الذي التقى الرئاسات العراقية الثلاث في زيارة قال عنها بأن هدفها "اظهار حسن النوايا".

وجاء التعليق البريطاني خلال استقبال بارزاني لوفد بريطاني رفيع مؤلف من مستشار وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الاوسط جون لوريمر، والسفير البريطاني في العراق جون ويليكس والقنصل البريطاني في اربيل جيمس سورنتن.

وعبر الوفد البريطاني عن ترحيبه بالزيارة التي اجراها مسرور بارزاني لبغداد واصفا إياها "بالمهمة".