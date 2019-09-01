مسرور بارزاني يعزي بوفاة شيخاني: "ترك أثراً طيباً وإرثاً ثميناً"

اربيل (كوردستان 24)- عبر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني الاثنين عن حزنه بوفاة الفنان المسرحي الاربيلي انور شيخاني.

وتوفي شيخاني صباح اليوم عن عمر 68 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقال مسرور بارزاني في برقية تعزية "ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة الفنان القدير انور شيخاني، الذي ترك أثراً طيباً وإرثاً ثميناً في المسرح الكوردي".

وتابع "وإذ أتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة بهذا الرحيل الموجع، فاني أتمنى للفقيد الرحمة، ولأسرته ومحبيه الصبر الجميل".

سوار أحمد