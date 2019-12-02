نيجيرفان بارزاني يهنئ ثاني اكبر احزاب كوردستان بنجاح مؤتمره

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، رسالة تهنئة الى الاتحاد الوطني الكوردستاني، بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر الرابع للحزب.

وجاء في رسالة لنيجيرفان بارزاني "بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني بنجاح، أتقدم بأحر التهاني إلى جميع أعضاء المجلس الأعلى للسياسة ومصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني والمجلس العام لقيادة الاتحاد وكل كوادر الاتحاد وأعضائه ومؤيديه، راجياً لهم التوفيق".

وتابع ان "الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يتمتع بحضور ومكانة مؤثرة على مستوى إقليم كوردستان والعراق، يستطيع بفضل نجاح مؤتمره أن يمارس دوراً أفضل في تحقيق الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان في العراق ويقدم خدمات أكبر لإقليم كوردستان ولحماية مكتسباته وتوحيد الصف والتلاحم بين الأطراف الكوردستانية".

وانطلقت اعمال المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة السليمانية يوم السبت الماضي.

وكان من المقرر عقد المؤتمر الرابع للحزب عام 2013 لكنه تأجل مراراً بسبب الانقسامات وخصوصاً بعد وفاة زعيمه جلال طالباني.

وشارك المئات من أعضاء الحزب في المؤتمر الرابع.

سوار احمد