العراق يرد على "الخروق الجوية" بالتوجه لمجلس الأمن

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، انها ستتخذ كافة الدبلوماسية والقانونية اللازمة للتصدي لاي عمل يخرق سيادة العراق.

واغتيل يوم امس الاحد قائد رفيع في فصائل الحشد الشعبي وثيقة الصلة بايران بقصف من طائرة مسيرة فيما اتهم الحشد الشعبي بشكل صريح إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.

وهذه ليست الحادثة الاولى فقد جاء الهجوم بعد سلسلة انفجارات وقعت خلال الأسابيع الماضية في مستودعات أسلحة خاصة بالحشد الشعبي الذي يتبع رئيس الوزراء.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية "ستتخذ كافة الاجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة من خلال الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومن خلال التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لأي عملٍ يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه".

ولمحت إسرائيل في وقت سابق إلى أن لها دورا في شن الهجمات على "اهداف ايرانية" في العراق غير ان الولايات المتحدة نفت أي دور من جانبها.

سوارأحمد