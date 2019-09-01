صوفي يتسلم مهامه بروح "الفريق الواحد" وهادي يودع

اربيل (كوردستان 24)- تسلم محافظ اربيل الجديد فرست صوفي مهامه رسمياً في مراسم حضرها وزير الداخلية في اقليم كوردستان ريبر احمد.

وبدأ الأكاديمي صوفي عمله محافظاً لعاصمة الإقليم بعد يوم واحد من أدائه اليمين أمام رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وخلال المراسم التي بثتها كوردستان 24 على الهواء، قال وزير داخلية الإقليم إن المحافظ السابق نوزاد هادي كان بمثابة "مهندس" في أي موقع شغله.

وهنأ وزير الداخلية المحافظ الجديد، وقال "جاء صوفي من الشعب" مشيرا الى انه يتفهم مطالب الاهالي.

ومع توديع منصبه الذي شغله لنحو 15 عاماً، قال نوزاد هادي "آمل من الجميع أن يدعموا الدكتور فرست صوفي وبإرادة واحدة".

من جانبه قال صوفي في كلمة له، إنه سيعمل على بروح الفريق الواحد لتقديم مزيد من الخدمات لجميع اهالي اربيل ومن دون تمييز.

وكان رئيس مجلس محافظة اربيل علي رشيد قد قال مؤخراً إن المحافظ الجديد سيجري بعض التغييرات بما يسهم في مزيد من التطور لعاصمة الإقليم.

واُنتخب صوفي محافظاً لأربيل بعدما حصل على اصوات 27 عضواً من أصل 28 عضواً كانوا حاضرين لجلسة الانتخاب الاسبوع الماضي.

ويبلغ عدد مقاعد مجلس اربيل 30 مقعداً بينها 12 مقعدا للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وصوفي (41 عاما) هو أكاديمي حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة صلاح الدين. وعمل استاذا جامعياً، وعضواً سابقاً في برلمان اقليم كوردستان.

وسبق أن شغل عضوية في الهيئة الاستشارية القانونية في ديوان رئاسة الاقليم.