فلندا تسحب قواتها من بغداد الى كوردستان والبيشمركة توضح

أربيل (كوردستان 24)- كشف عضو لجنة البيشمركة في برلمان اقليم كوردستان، سعيد مصطفى عن اسباب انسحاب القوات الفلندية من بغداد الى عاصمة اقليم كوردستان اربيل.
وقال مصطفى لكوردستان24 ان "الوضع غير المستقر وتدهور الاوضاع الامنية في مدن وسط العراق وجنوبه، دفع القوات الفلندية الى الانسحاب من بغداد".
وتابع مصطفى ان "السبب الثاني هو ان هذه القوات سوف تقوم بتدريب قوات البيشمركة على استخدام اسلحة متطورة".
وتبلغ القوات الفلندية في العراق نحو 80 عسكريا، وفلندا دولة عضو في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.
واشار مصطفى الى ان فيلندا سحبت قواتها الى اقليم كوردستان كونها تجده منطقة آمنة ومستقرة.
وقال الخبير الدولي اراس عبد الله لكوردستان 24 "في حال استمرار تدهور الاوضاع في العراق ستعمد دول اخرى الى سحب مقاتليها من وسط العراق وجنوبه العراق الى اقليم كوردستان".
واندلعت منذ نحو اربعة اشهر تظاهرات مناهضة للحكومة في مناطق عراقية مختلفة، ويطالب المحتجون بتغيير النخبة السياسية التي تحتكر حكم العراق منذ 2003، فيما اسفرت عن مقتل ما يقارب 460 شخصا وإصابة أكثر من 20 ألفا بجروح حتى اليوم، سواء برصاص قوات الأمن أو مجهولين.
سوار احمد
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