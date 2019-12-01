فلندا تسحب قواتها من بغداد الى كوردستان والبيشمركة توضح

أربيل (كوردستان 24)- كشف عضو لجنة البيشمركة في برلمان اقليم كوردستان، سعيد مصطفى عن اسباب انسحاب القوات الفلندية من بغداد الى عاصمة اقليم كوردستان اربيل.

وقال مصطفى لكوردستان24 ان "الوضع غير المستقر وتدهور الاوضاع الامنية في مدن وسط العراق وجنوبه، دفع القوات الفلندية الى الانسحاب من بغداد".

وتابع مصطفى ان "السبب الثاني هو ان هذه القوات سوف تقوم بتدريب قوات البيشمركة على استخدام اسلحة متطورة".

وتبلغ القوات الفلندية في العراق نحو 80 عسكريا، وفلندا دولة عضو في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.