وفد بريطاني يبحث سبل زيادة دعم النازحين بكوردستان

اربيل (كوردستان 24)- أفاد وفد بريطاني، اليوم الأحد، بأن زيارته لاقليم كوردستان تاتي ضمن اطار تعزيز العلاقات مع الاقليم وبحث السبل الممكنة لتقديم الدعم الانساني للنازحين واللاجئين في اقليم كوردستان.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء اقليم كوردستان المكلف مسرور بارزاني لوفد مجموعة دعم إقليم كوردستان في البرلمان البريطاني والمكون من كافة أحزاب البلاد، برئاسة جاك لوبريستي.

وتباحث الجانبان اوضاع الأعداد الكبيرة للاجئين والنازحين المقيمين في كوردستان فيما تم التاكيد على ضرورة زيادة دعمهم من المجتمع الدولي.

واوضح الوفد أن زيارته تاتي في اطار بحث سبل تقديم المزيد من الدعم للنازحين وتعزيز العلاقات مع اقليم كوردستان.

وأكد اعضاء الوفد انهم سيعمدون الى حث الشركات البريطانية الى الاستثمار في اقليم كوردستان والمساهمة بازدهاره، خصوصا بعد الخطوات الأخيرة لتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.