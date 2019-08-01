اربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري الى اربيل على رأس وفد رفيع، لبحث جملة ملفات مع الإقليم.

وهذه أول زيارة للياسري إلى إقليم كوردستان منذ أن شغل منصبه رسمياً وزيراً للداخلية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وكان في استقبال الياسري في مطار اربيل وزير داخلية الإقليم ريبر احمد إلى جانب كبار المسؤولين في الوزارة.

ورافق الياسري كبار الضباط والمسؤولين الاتحاديين في مديريات الجنسية والجوازات والحدود وامن المطارات والمرور.

وتأتي زيارة الياسري إلى إقليم كوردستان في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين اربيل وبغداد تحسناً كبيراً بعد توترات أعقبت استفتاء الاستقلال عام 2017.