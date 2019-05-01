قناة أمريكية: إيران تبني "معبر تهريب" بين العراق وسوريا

اربيل (كوردستان 24)- نشرت قناة "فوكس نيوز" الامريكية تقريراً قالت فيه إن إيران بدأت ببناء معبر على الحدود السورية العراقية لتهريب الاسلحة والنفط الى لبنان.
وبحسب القناة فان صور الاقمار الصناعية تظهر عمليات بناء المعبر الجديد في منطقتي القائم والبوكمال الحدوديتين بين العراق وسوريا.
واستندت فوكس نيوز الى تلك المزاعم نقلاً عن مصادر مخابراتية غربية. وقالت إن الصور التي نشرتها تم التقاطها الاسبوع الماضي.
وطبقاً للتقرير فان المنطقة الحدودية الفاصلة بين العراق وسوريا تخضع الى سيطرة الفصائل الشيعية الموالية لايران منذ تطهيرها من داعش.
ووفقا لمحللي موقع (آي.إس.آي) الذي يلتقط بيانات الأقمار الصناعية، فان المعبر الحدودي الحالي الذي دمر اثناء الحرب ما زال مغلقا، وقد بذل الإيرانيون الكثير من الجهد والموارد في بناء المعبر الجديد.
وأظهرت الصور التي نشرتها فوكس نيوز قاعدة للجيش العراقي بالقرب من الموقع المهجور.
وقالت القناة إن المعبر الحدودي الجديد سيمكّن إيران من الاحتفاظ بموطئ قدم وصولاً الى الأراضي في سوريا ثم بيروت فالبحر الأبيض المتوسط.
وذكرت مصادر إقليمية وغربية أن الإيرانيين يخططون لاستخدام هذا الطريق لعمليات التهريب، بما في ذلك تهريب الأسلحة والنفط، لتجنب العقوبات الأمريكية.
ونقلت القناة عن تلك المصادر أنه من دون إشراف سوري أو عراقي، سيكون لإيران وحلفاءها "ميزة غير مسبوقة" في نقل ما يريدون.
وبعد محاولات عديدة من كوردستان 24 لطلب التعليق، رفض مسؤولون عراقيون التحدث، بينما لم يرد الجيش على طلب للتعقيب.
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