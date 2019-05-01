قناة أمريكية: إيران تبني "معبر تهريب" بين العراق وسوريا

ونقلت القناة عن تلك المصادر أنه من دون إشراف سوري أو عراقي، سيكون لإيران وحلفاءها "ميزة غير مسبوقة" في نقل ما يريدون.

وبعد محاولات عديدة من كوردستان 24 لطلب التعليق، رفض مسؤولون عراقيون التحدث، بينما لم يرد الجيش على طلب للتعقيب.