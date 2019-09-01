بدء تسيير دوريات امريكية تركية مشتركة في شمال شرق سوريا

اربيل (كوردستان 24)- بدأت صباح اليوم الأحد الدوريات الأمريكية التركية المشتركة عملها، بحسب اتفاق بين أنقرة وواشنطن، في "المنطقة الآمنة" بشمال شرق سوريا.

وذكرت وسائل اعلام مقربة من الادارة الذاتية، أن الدوريات يتم تسييرها بين قريتي الحشيشية ونص تل شرق مدينة تل أبيض.

واضافت ان تسيير الدوريات في إطار التفاهمات على "الآلية الأمنية التي جرى الاتفاق عليها فيما بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا بوساطة أمريكية".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد نفذت الخطوة الأولى من هذه التفاهمات وهي إزالة التحصينات ونقاط قواتها من المنطقة الممتدة فيما بين مدينتي سريه كانية وكري سبي (تل أبيض).

واشارت الى ان الدورية الحالية تضم 10 مدرعات أمريكية، كما تحلق في المنطقة طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي.

وسيستغرق عمل الدوريات المشتركة ساعتين، ومن ثم ستعود القوات التركية لمواقعها داخل أراضيها.

وكانت واشنطن وانقرة قد توصلتا مؤخرا لاتفاق بشأن انشاء منطقة آمنة شمالي سوريا، وإنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة.

واعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في وقت سابق بأن بلاده خططت لبدء تسيير الدوريات البرية المشتركة في المنطقة الآمنة، اعتبارا من 8 ايلول سبتمبر الجاري.

سوار أحمد