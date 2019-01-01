بعد مواجهات ضارية.. البيشمركة تحبط أعنف هجوم لداعش في خانقين

أربيل (كوردستان 24)- شن تنظيم داعش في وقت متأخر من ليل الأربعاء هجوماً عنيفاً على مواقع لقوات البيشمركة في محيط مدينة خانقين شمال شرق بعقوبة مما اسفر عن سقوط ضحايا في صفوف القوات الكوردية، حسبما أفادت مصادر عسكرية.

وهذا ثاني هجوم يشنه مسلحو داعش على المدينة المتنازع عليها خلال أقل من أسبوع لكنه الأعنف على الإطلاق منذ أشهر عديدة.

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وقالت المصادر لكوردستان 24 إن الهجوم الذي شنه داعش أعقبته اشتباكات مع قوات البيشمركة عند بلدة كولجو التابعة لقضاء كفري في مدينة خانقين، وأشارت الى أن المواجهات أودت بحياة ثلاثة من قوات البيشمركة وأصابت اثنين آخرين بجروح.

وتقع كولجو على خط التماس بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية وبين تلك التي تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان.

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وفي يوم الجمعة الماضي، قضى ثلاثة من أفراد الأمن (الآسايش) بعدما شن داعش هجوماً صاروخياً تلته اشتباكات في البلدة ذاتها.

ودفع تراجع الوضع الأمني في تلك المنطقة، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الى إصدار بيان قال فيه إن داعش لم يندحر بعد.