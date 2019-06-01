الأمم المتحدة: 70 بالمئة من الغام داعش لاتزال تحت الانقاض في العراق

اربيل (كوردستان 24)- أفادت الأمم المتحدة بأن سبعين بالمئة من العبوات الناسفة والألغام غير المنفجرة في العراق لاتزال تحت الأنقاض.

وقالت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق في بيان ان "تلك الألغام تصعب من العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي".

ولاتزال مخاطر الألغام والعبوات الناسفة غير المنفجرة أحد اهم اسباب امتناع عودة النازحين الى مناطقهم رغم مرور عامين على اعلان النصر على تنظيم داعش.

ووفقا لإحصائيات وزارة الهجرة العراقية، فإن نحو 5 ملايين ونصف المليون عراقي نزحوا من محافظات شمال وغرب البلاد ولم يعد منهم سوى نحو 3 ملايين.

وتشكل الألغام غير المنفجرة اهم التحديات التي تواجه السلطات العراقية لإعادة النازحين الى مناطقهم وخصوصا في محافظتي نينوى وكركوك.