مسرور بارزاني يعزي بوفاة أمين عام اتحاد الادباء العراقيين

اربيل (كوردستان 24)- بعث رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني الخميس برقية تعزية بوفاة أمين عام اتحاد الادباء العراقيين ابراهيم الخياط.

ولقي الخياط مصرعه في حادث سير يوم الاربعاء على الطريق الرابط بين اربيل ومدينة عقرة في دهوك وأصيب احد مرافقيه بجروح.

وقال رئيس الوزراء مسرور بارزاني في بيان "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة أمين عام اتحاد الادباء والكتاب العراقيين ابراهيم الخياط اثر حادث سير مؤسف".