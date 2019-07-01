ثلاث وزيرات في حكومة كوردستان.. والفتلاوي تعلق

اربيل (كوردستان 24)- تبنت رئيسة حركة ارادة العراقية حنان الفتلاوي، موقفاً ايجابياً نادراً بثنائها على تسليم ثلاث سيدات حقائب وزارية في حكومة اقليم كوردستان.

ولطالما أثارت الفتلاوي جدلاً بتصريحاتها السابقة ضد الإقليم، وكثيراً ما كان يصفها المسؤولون الكورد بأنها تثير النزعات القومية والشقاق.

وكتبت الفتلاوي على حسابها في تويتر "برغم اختلافي مع حكومة اقليم كردستان بالمنهج كثيراً لكن ما يحسب لهم هو إنصافهم المرأة في حكومة الإقليم الجديدة بترشيح ثلاث وزيرات ورئيسة برلمان ونائبة رئيس برلمان".

برغم اختلافي مع حكومة اقليم كردستان بالمنهج كثيراً لكن مايحسب لهم هو إنصافهم المرأة في حكومة الإقليم الجديدة بترشيح ثلاث وزيرات ورئيسة برلمان ونائبة رئيس برلمان .. — د. حنان الفتلاوي (@hanansmohsin) July 8, 2019

وضمت الحكومة الجديدة 21 حقيبة وزارية ثلاث منها لسيدات اكبرهن سناً كويستان محمد والتي تولت وزارة الشؤون الاجتماعية وبيكرد طالباني وزيرة للثقافة فضلاً عن فالا فريد التي شغلت منصب وزيرة الاقليم.

وكانت فالا فريد رئيسة مؤقتة للبرلمان وسيشغل مكانها رئيس آخر من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بحسب تقاسم السلطة في الاقليم.

ومع رئاسة الحكومة، ذهبت تسع وزارات الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني فضلاً عن منصب رئيس ديوان رئاسة الحكومة وهيئة الاستثمار، وست وزارات للاتحاد الوطني الكوردستاني مع منصب نائب رئيس الحكومة الذي تولاه قوباد طالباني فضلاً عن ثلاث هيئات أخرى.

وحصلت حركة التغيير (كوران) على أربع وزارات، إضافة إلى وزارة للحزب الاشتراكي الكوردستاني ووزارة للمكون المسيحي وأخرى للتركمان.