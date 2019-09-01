فؤاد حسين يجتمع بوفد من حكومة كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- اجتمع وزير المالية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، مع وفد من حكومة اقليم كوردستان في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة اربيل.

واجتمع كل من وزير التخطيط في اقليم كوردستان دارا رشيد ووزير المالية اوات شيخ جناب ووزير الاقليم لشؤون المناطق المتنازع عليها خالد شوان مع فؤاد حسين.

وقال وزير التخطيط في اقليم كوردستان دارا رشيد لكوردستان 24 ان "الاجتماع مخصص لبحث مسألة الموازنة المالية العامة بشكل جذري".

واكد رشيد ان الحكومة الجديدة جدية في رغبتها في حل كافة القضايا الخلافية مع حكومة بغداد.

ووصل فؤاد حسين برفقة رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الثلاثاء الى اربيل للقاء قادة كوردستان والتباحث حول عدد من القضايا.