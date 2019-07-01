عبد المهدي وروحاني يلتقيان في طهران ويتباحثان "سبل نزع فتيل الازمة"

اربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي مع الرئيس الايراني حسن روحاني تطورات الاوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة.

وجاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال الزيارة التي اجراها عبد المهدي للعاصمة الايرانية طهران.

وجاء في بيان لمكتب عبد المهدي انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين وتطورات الاوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة".