أول رد فعل ألماني على تهديد ترامب بفرض عقوبات على العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس الاثنين إن التهديد الأمريكي بفرض عقوبات على العراق "لا يجدي نفعاً".

وادلى ماس بهذا التصريح بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بغداد قد تتعرض لعقوبات "لم يروا مثلها من قبل مطلقا" إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة.

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وقال وزير خارجية ألمانيا في تصريح لإذاعة دويتشلاند فونك العامة "لا أعتقد أن إقناع العراق بالتهديد سيجدي وإنما بالحوار".

ودعا البرلمان العراقي في جلسة استثنائية عقدها أمس، القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى إلى مغادرة الأراضي العراقية في أعقاب ضربة جوية قتلت الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس فجر يوم الجمعة قرب مطار بغداد.

وجرى اتخاذ قرار البرلمان بأغلبية من النواب الشيعة بينما قاطع معظم النواب من السنة والكورد الجلسة.

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وجاء في قرار البرلمان العراقي أن على الحكومة الالتزام بـ"إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب".

وابلغ رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان بأن "المسؤولين العراقيين المختصين في الدوائر المختلفة يعدون مذكرة للخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية".

ويقول مسؤولون عراقيون إن لم تعد هناك حاجة لبقاء القوات الأجنبية بعد هزيمة داعش، لكن واشنطن وعواصم غربية ترى أن مخاطر التنظيم لا تزال مستمرة.