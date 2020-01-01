عادل: الحكومة تهدف لتحقيق هدفين من الاستثمار في القطاع الخاص

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة تسعى لتحقيق هدفين من دعم الاستثمار في القطاع الخاص.

وقال عادل للصحفيين ان الحكومة تهدف من دعم القطاع الخاص الى اعادة تأهيل البنية الاقتصادية في اقليم كوردستان وتوفير فرص العمل للشباب.

وجاء حديث جوتيار عادل بعد اجتماع لرئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني مع كبار المستثمرين في كوردستان.

واشار عادل الى ان الحكومة طالبت المستثمرين كافة بالالتزام بالقانون في ممارسة اعمالهم.

ويركز برنامج حكومة اقليم كوردستان في برنامج عمله على تنويع مصادر الدخل من خلال دعم السياحة والزراعة والقطاع الخاص وعدم الاعتماد بشكل كلي على واردات النفط.