عبد المهدي يؤكد اهمية حماية مصادر المياه ويوجه امرا

اربيل (كوردستان 24)- شدد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الأحد، على ضرورة حماية مصادر المياه، فيما وجه اعضاء اللجنة الوطنية للحفاظ على مصادر المياه بتقديم دراسة عاجلة عن جميع محطات المياه المتوقفة.

وذكر بيان لمكتب عبد المهدي ان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي عادل عبدالمهدي عقد اليوم اجتماعا لأعضاء لجنة الحملة الوطنية للحفاظ على مصادر المياه من التلوث المنبثقة عن الأمر الديواني 99 لسنة 2018.

واكد عبد المهدي في البيان على أهمية موضوع حماية مصادر المياه من التلوث والعمل على تسريع انجاز المشاريع وتأهيل وتشغيل محطات المعالجة المعطلة.

ووجه بتقديم دراسة عاجلة عن جميع المحطات المتوقفة لغرض كسب الوقت واطلاق التخصيصات المالية اللازمة.

ودعا عبد المهدي الى حملة توعية اعلامية من أجل الحفاظ على مصادر المياه وحمايتها من التلوث.

سوار أحمد