مسرور بارزاني يوجه رسالة تهنئة لصلاح الدين بهاء الدين

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، رسالة تهنئة الى صلاح الدين محمد بهاء الدين بمناسبة إعادة انتخابه أميناً عاماً للاتحاد الإسلامي الكوردستاني.

وجاء في نص الرسالة:

الاستاذ المحترم صلاح الدين بهاء الدين:

"بمناسبة انعقاد المؤتمر الثامن للاتحاد الاسلامي الكوردستاني وانتخاب شخصكم الكريم كأمين عام، نقدم احر التهاني لكم ولكافة اعضاء الاتحاد الاسلامي.

وآمل أن يصبح نجاح مؤتمركم سببا لزيادة عملكم وجهودكم في الاتحاد الاسلامي وكافة الاطراف الكوردستانية لتنمية وتطوير العمل الجماعي والمواقف المتعلقة بالقضايا الوطنية وخدممة مواطني اقليم كوردستان".

وبدأت يوم امس السبت أعمال المؤتمر الثامن للاتحاد الاسلامي الكوردستاني في مدينة أربيل بمشاركة 900 عضو ليستمر على مدار يومين متتالين.

سوار احمد