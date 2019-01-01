العراق يحكم بشنق امرأة وثلاثة رجال "مرتين"

اربيل (كوردستان 24)- قضت محكمة عراقية الاثنين بإعدام افراد عصابة "مرتين" بعد ادانتهم بعمليات خطف وابتزاز في النجف.

وتتألف العصابة من اربعة افراد بينهم أمراة، بحسب بيان محكمة الجنايات في النجف. ولم يذكر البيان متى تم اعتقال اعضاء العصابة.

وأضافت المحكمة أن المدانين الاربعة "شكلوا عصابة للخطف حيث أقدموا على ‏خطف مواطنين في المحافظة ومساومة ذويهم على مبالغ مالية لقاء إطلاق سراحهم‏‏".‏

وأضاف البيان أن "المحكمة اصدرت حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت مرتين بحق ‏المدانين الاربعة وفقاً لاحكام... قانون ‏مكافحة الارهاب".‏

ولم توضح المحكمة الآلية التي سيتم فيها اعدام العصابة مرتين. وسبق أن اصدرت محاكم عراقية احكاماً مماثلة في خطوة تهدف لتسريع تنفيذها.