اقليم كوردستان: لا نريد أن يتحول العراق ساحة لحسم الصراعات

أربيل (كوردستان 24)- شدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاربعاء على ضرورة ألّا يتحول العراق الى ساحة لحسم الازمات، والصراعات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماعه ظهر اليوم في اربيل مع فيليب أكرمان، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الألماني، ووفد مرافق له، بحسب ما اعلنته رئاسة الاقليم ببيان.

واكد بارزاني موقف وسعي إقليم كوردستان لتهدئة الوضع وحفظ الأمن والاستقرار.

وقال رئيس اقليم كوردستان في الاجتماع "لا نريد أن يتحول العراق إلى ساحة لحسم الأزمات والصراعات بين القوى الإقليمية والدولية"، معبرا عن "الشكر للمساعدات العسكرية والإنسانية الألمانية لإقليم كوردستان والعراق".

وذكر البيان انه "جرى خلال الاجتماع البحث في آخر الأحداث والمستجدات في العراق وآثارها وتبعاتها، وتهديدات ومخاطر بروز الإرهاب مجدداً، وعلاقات أربيل – بغداد واستمرار الحوار في سبيل حل المشاكل العالقة بينهما، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع ألمانيا، ودور التحالف الدولي في مواجهة الإرهاب ومسائل أخرى".