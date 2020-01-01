ترامب يكشف سبب تراجعه عن رد انتقامي على ضربات إيران

أربيل (كوردستان 24)- جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني موضوعا في حملة إعادة انتخابه لفترة ثانية، مثيراً هتافات الآلاف في تجمع حاشد عندما قال إن الخطوة أنقذت الأرواح وحققت "العدالة الأمريكية".

وخصص ترامب خلال الحشد الانتخابي في توليدو بولاية أوهايو، جزءا طويلا من خطابه ليدافع عن أمره بقتل سليماني ورفض انتقادات من الديمقراطيين الذين يقولون إنه تجاوز سلطاته بإصدار أمر توجيه ضربة بطائرة مسيرة لقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قرب مطار بغداد الأسبوع الماضي.

واتهم الرئيس الأمريكي سليماني بتنظيم احتجاجات عنيفة من جانب جماعات مدعومة من طهران عند السفارة الأمريكية في بغداد في وقت سابق هذا الشهر.

وقال ترامب إنه لو لم يرسل قوات أمريكية لحماية السفارة فلربما اقتحم المتظاهرون السفارة وقتلوا أمريكيين أو احتجزوهم رهائن كما حدث عند اقتحام بعثة دبلوماسية أمريكية عام 2011 في مدينة بنغازي الليبية مما أسفر عن مقتل السفير الأمريكي.

وتابع "في الأسبوع الماضي اتخذت الولايات المتحدة مرة أخرى الخطوة الجريئة والحاسمة لإنقاذ الأرواح الأمريكية وتحقيق العدالة الأمريكية".

وقال ترامب وكبار مستشاريه إن سليماني كان العقل المدبر لهجمات "وشيكة" على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط لكنهم واجهوا انتقادات لعدم تقديم ما يدعم هذه المزاعم.

ومضى يقول "كان سليماني يخطط بهمة لهجمات جديدة وكان يتطلع بجدية شديدة إلى سفاراتنا وليس فقط السفارة في بغداد لكننا أوقفناه وأوقفناه بسرعة".

وردت إيران على مقتل سليماني بضربات صاروخية ليل الثلاثاء ضد قاعدتين أمريكيتين في العراق.

وقال ترامب إنه كان مستعدا لشن ضربات انتقامية لكن تراجع بعد أن أبُلغ بعدم وقوع خسائر في صفوف القوات الأمريكية.