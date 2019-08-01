بالفيديو | "عارضات أزياء" يعدن سيناريو كربلاء في الانبار

اربيل (كوردستان 24)- احتضنت المدينة السياحية في محافظة الانبار عرضاً للأزياء أثار حفيظة رجال الدين وشيوخ العشائر في الفلوجة.

ولم تشهد المدينة السياحية او الانبار عموماً عرضاً للأزياء النسائية منذ ثمانينات القرن الماضي، وأعاد الى الاذهان ما حصل في كربلاء مؤخراً.

وتفاعل كثير من الناشطين مع الحدث ما بين مؤيد ومعارض للمهرجان الذي اقيم تحت حماية السلاح وفي مكان معزول داخل الجزيرة السياحية.

وقالت مصممة الازياء ايناس التميمي لوسائل اعلام محلية إن المدينة السياحية لم تشهد عرضا للأزياء منذ ثمانينات القرن الماضي.

وتابعت "احبننا اعادة هذه النشاطات الى المدينة السياحية".

وتقول لمى الجميلي وهي مصممة ازياء ايضاً "نريد ان نبين للجميع أن المدينة السياحية بدأت بالازدهار، ولا توجد أي اشكالات او عراقيل".

وأضافت أن مصممات الازياء أردن أن يتحدين الظروف بإقامة أول مهرجان للأزياء النسائية في المدينة السياحية الواقعة على بعد 20 كيلومترا غرب الفلوجة.

ونسبت وسائل اعلام عرض الازياء الى الفلوجة وهو ما اغضب رجال الدين الذين اعتبروا ذلك "اساءة" الى مدينتهم التي توصف بـ"ام المساجد".

ووصف بيان وقعه "شيوخ وعلماء واهالي الفلوجة" عرض الازياء بانه يشجع على الفساد، واستنكر "ادّعاء المنظمين" اقامته في المدينة ذات الطابع الديني والعشائري المحافظ.

وجاء في البيان "سنلاحق قانونيا وقضائيا كل هؤلاء الساعين الى الفساد في الارض".

وطالب البيان، بإقالة مدير المدينة السياحية ومحاسبة مروجي "الاساءة" للفلوجة من القائمين على حفل عرض الأزياء لاسيما ايناس التميمي.

ولم يتسن لكوردستان 24 الوصول الى التميمي للتعقيب.

ونظم المهرجان الاسبوع الماضي تحت شعار "الموضة والجمال" بمشاركة من المحافظات كافة.

وكان رجال دين وزعماء شيعة قد عبروا عن غضبهم بعد مشاركة نساء في حفل افتتاح بطولة غرب آسيا بملعب كربلاء في عروض تخللها رقص وموسيقى.