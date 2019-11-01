بارزاني يعزي بوفاة الباجه جي

اربيل (كوردستان 24)- عزّى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، الاثنين، بوفاة السياسي العراقي البارز عدنان الباجه جي.

وتوفي الباجه جي، الذي سبق أن شغل منصب عضو مجلس الحكم ووزير الخارجية، في دولة الإمارات العربية المتحدة عن عمر ناهز 96 عاماً.

وقال بارزاني في برقية تعزية "بأسف وحزن بالغين تلقينا خبر وفاة الدبلوماسي والسياسي العراقي البارز عدنان الباجه جي".

وتابع "بهذه المناسبة الحزينة اُعزي عائلة الفقيد ورفاقه واشارككم أحزانكم داعياً له بالرحمة ولاهله الصبر والسلوان" .

وعين الباجه جي سفيرا للعراق في الأمم المتحدة إبان عهد الزعيم عبد الكريم قاسم، ثم وزيرا للخارجية في عهد عبد السلام عارف وخدم خلال حرب 1967، وقرر العمل مع المعارضة العراقية، حيث كان عضوا بارزا فيها، ثم التحق بحكومة أبو ظبي للعمل مستشارا لها، وقد حضر اجتماع التوقيع على دستور إقامة الإمارات العربية المتحدة وإعلان استقلال الدولة.

وبعد عام 2003، كان الباجه جي عضوا في مجلس الحكم، غير أنه ابتعد لاحقاً عن السياسة واستقر في العاصمة الاماراتية ابو ظبي.

سوار احمد