واشنطن تعتزم تصنيف "عصائب الخزعلي" منظمة إرهابية

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم الولايات المتحدة تصنيف عصائب أهل الحق المدعومة من ايران "منظمة إرهابية"، حسبما قالت وزارة الخارجية الأمريكية.

وجاء الإعلان في بيان للوزارة بعد أن أسفرت ضربة جوية أمريكية في بغداد يوم الجمعة عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

وذكرت الوزارة يوم الجمعة أنها أدرجت أيضا قيس الخزعلي قائد عصائب أهل الحق وشقيقه ليث الخزعلي، وهو قيادي آخر في الجماعة، على قائمة الإرهابيين الدوليين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في البيان إن الجماعة وقادتها "يستخدمون العنف والإرهاب لتعزيز جهود النظام الإيراني لتقويض السيادة العراقية".

وقالت الوزارة إن فيلق القدس يقدم الكثير من الأموال والتدريب لعصائب أهل الحق وأضافت أن الفصيل العراقي أعلن مسؤوليته عن أكثر من ستة آلاف هجوم على الولايات المتحدة وقوات التحالف منذ تأسيسه عام 2006.