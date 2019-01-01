اوروبا تشيد بـ"خطوة ايجابية" تحقق "مستقبلاً أفضل" لكوردستان

اربيل (كوردستان 24)- جدد الاتحاد الاوروبي، اشادته بتشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان، قائلا إن من شأن ذلك أن يضمن "مستقبلا افضل" للإقليم.
جاء ذلك على لسان سفير الإتحاد الأوروبي في العراق رامون بليكوا خلال لقائه زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في اربيل يوم السبت.
ومنح برلمان اقليم كوردستان الشهر الماضي ثقته للحكومة الجديدة برئاسة مسرور بارزاني الذي شدد بدوره على سعيه الحثيث لتعزيز العلاقات داخليا وخارجيا.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي خلال اللقاء الذي عقده بمناسبة انتهاء مهامه في العراق، إن "تشكيل حكومة الإقليم الجديدة بالخطوة الإيجابية على الطريق نحو المستقبل الأفضل".
وأشاد الدبلوماسي الاوروبي الكبير بالأمن المستتب وبالعملية السياسية في الإقليم، كما اثنى على "التعاون والعلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والإتحاد الأوروبي".
وأعرب عن امله بتعزيز العلاقات بين الجانبين، وقال إنه "لن ينسى صداقته مع الشعب الكوردي أينما حل".
هذا وعبر بارزاني عن امله بنجاح بليكوا في مهامه الجديدة، وأشار الى أهمية العلاقات بين إقليم كوردستان والإتحاد الأوروبي بما يشمل مزيداً من التنسيق بين الجانبين.
وبشأن العلاقات بين اربيل وبغداد، ذكر البيان أن بارزاني والسفير الاوروبي اكدا على "ضرورة إيجاد الحلول والتفاهم والحوار".
يشار الى أن حكومة اقليم كوردستان الجديدة وضعت برنامج عمل يشتمل على جملة قضايا وأبرزها بناء علاقة راسخة وثابتة مع بغداد.
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