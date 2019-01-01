اوروبا تشيد بـ"خطوة ايجابية" تحقق "مستقبلاً أفضل" لكوردستان

اربيل (كوردستان 24)- جدد الاتحاد الاوروبي، اشادته بتشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان، قائلا إن من شأن ذلك أن يضمن "مستقبلا افضل" للإقليم.

جاء ذلك على لسان سفير الإتحاد الأوروبي في العراق رامون بليكوا خلال لقائه زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني في اربيل يوم السبت.

ومنح برلمان اقليم كوردستان الشهر الماضي ثقته للحكومة الجديدة برئاسة مسرور بارزاني الذي شدد بدوره على سعيه الحثيث لتعزيز العلاقات داخليا وخارجيا.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي خلال اللقاء الذي عقده بمناسبة انتهاء مهامه في العراق، إن "تشكيل حكومة الإقليم الجديدة بالخطوة الإيجابية على الطريق نحو المستقبل الأفضل".