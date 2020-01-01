نيوزيلندا توقف التدريب بالتاجي وتنصح رعاياها بمغادرة العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت نيوزيلندا الاثنين عن وقف مهام التدريب العسكرية في معسكر التاجي شمال بغداد، كما نصحت مواطنيها المتواجدين في العراق بالمغادرة.

ويأتي ذلك بعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني وما أعقبه من تداعيات دفعت بغداد لمطالبة القوات الأجنبية بالرحيل.

وقال وزير الدفاع النيوزيلندي رون مارك في تصريح لوسائل إعلام نيوزيلندية إن أنشطة التدريب في معسكر التاجي قد توقفت.

وتنشر نيوزيلندا نحو 45 من العسكريين في معسكر التاجي يقومون بمهام تدريبية غير قتالية. وسبق أن خططت بالفعل لسحب جميع القوات في الصيف المقبل.

وقال وزير الدفاع إن أنشطة التدريب كانت معلقة، حيث تحول التركيز إلى حماية من التهديدات المحتملة، مشيراً الى ان حكومته تتابع الأوضاع عن كثب.

الى ذلك نصحت وزارة الخارجية النيوزيلنديين المتواجدين في العراق بالمغادرة مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

ووفقا لوسائل إعلام محلية فان هناك 15 نيوزيلنديا مسجلين كمسافرين في العراق.

وكانت دول عديدة قد نصحت مواطنيها بمغادرة العراق الذي يواجه تهديداً بالعقوبات من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب دعوته لرحيل القوات الأجنبية وخصوصاً الأمريكية.