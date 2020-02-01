رئيس كوردستان يقر "الإصلاح" ويطلب إعداد قانون موحد للتقاعد

أربيل (كوردستان 24)- صدّق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الاثنين على قانون الإصلاح في الإقليم بعد أن أقره البرلمان في منتصف الشهر الماضي، معلناً في الوقت نفسه تكليف رئيس الحكومة مسرور بارزاني بإعداد قانون التقاعد الموحد.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان "هذا القانون كان محل نظر وتمحیص مختلف طبقات وفئات المجتمع، لذا ومن يوم وصوله إلى رئاسة إقليم كوردستان، باشر الخبراء والمتخصصون في رئاسة الإقليم ومجلس الوزراء بدراسته بدقة وعرض الجوانب الإيجابية والسلبية للقانون بموضوعية ودقة".

وتابع "نطمئن كل الأطراف إلى تفهمنا التام لمآخذهم وملاحظاتهم وخاصة المرتبطة بالتقاعد، ونؤكد على أن القانون خطوة إصلاحية أخرى في المجالين الإداري والمالي".

وأضاف رئيس الإقليم "سنواصل من خلال التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والأطراف المعنية في إقليم كوردستان، اتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية التي تخدم المصالح العامة لشعب كوردستان".

وقال "من هذا المنطلق، نكلف حكومة إقليم كوردستان بإعداد مشروع قانون التقاعد الموحد لإقليم كوردستان خلال فترة زمنية مناسبة وتقديمه للبرلمان، بصورة تضم أسس ومعايير تحقيق العدالة، وتطمئن الموظفين إلى أن حقوقهم ومستحقاتهم ستكون مضمونة ومحفوظة في الحاضر والمستقبل".

وأشار الى أن يتعين أن يراعي قانون التقاعد الموحد "الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالقانون، أما النواقص والخلل الذي قد يظهر خلال التطبيق فيمكن تداركه من خلال تعديل القانون وإجراءات تطبيقه".