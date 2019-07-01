علاوي يحذر من "آفة مدمرة" ويدعو "الخارجية" لتحمل مسؤولياتها

اربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس المنبر العراقي اياد علاوي الى تشكيل مجلس اعلى لمكافحة المخدرات، فيما طالب وزارة الخارجية العراقية بتحمل مسؤولياتها ازاء القضية.

وشدد علاوي في بيان على اهمية تشكيل مجلس أعلى لمكافحة المخدرات في العراق، محذرا من "آفةٍ كبرى وخطيرة تستهدف هدم أركان المجتمع واستنزاف طاقاته خصوصا في مناطق جنوب العراق" .

واشار علاوي الى "ضرورة ان تضطلع المؤسسات الدينية والتعليمية ووزارات الصحة والداخلية بدورها في توعية المجتمع والتحذير من الانعكاسات السلبية لتعاطي المخدرات وآثارها الخطيرة" .

واكد على ضرورة تشريع قوانين رادعة للمتاجرين بالمخدرات وحسم الملفات التحقيقية للمتورطين بهذا الوباء الخطير الكشف عن الجهات التي تقف خلفهم وتوفر الحماية لهم ليتعرف الشعب على حقيقة تلك الجهات ومخططاتها التدميرية وفق ما ورد في البيان.

وطالب علاوي وزارة الخارجية بتتحمل مسؤولياتها بهذا الصدد والاستفادة من تجارب الدول الصديقة والشقيقة في هذا الإطار، مؤكدا في الوقت ذاته ان علاج هذا الملف لا يمكن ان يتم بمعزل عن الأزمات والملفات العالقة على مستوى البلد أولاً وفي مجال القطاع الصحي ثانيا.

سوار احمد