بارزاني: هجمات داعش الاخيرة تثبت امرا واحدا

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ان هجمات داعش الاخيرة دليل على ان التنظيم قام بإعادة تنظيم صفوفه.

وجاء حديث بارزاني، خلال رئاسة تعزية اليوم الخميس، وجهها لعوائل ضحايا الهجوم الاخير على خانقين والذي اودى بحياة عدد من قوات الامن.

وجاء في الرسالة "ببالغ الاسف تلقينا نبأ استشهاد ثلاثة من البيشمركة ليلة امس على اثر هجوم لتنظيم داعش".

وتابع "اوجه تعازينا الحارة لعوائل الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وقال بارزاني ان "الهجمات الاخيرة لداعش تدل على ان التنظيم تمكن من اعادة تنظيم صفوفه ويستعد لشن هجمات تستهدف استقرار المنطقة".

وجاءت ذلك بعدما شن التنظيم هجوماً عنيفاً على قوات البيشمركة في محيط خانقين مما أودى بحياة ثلاثة منتسبين وجرح اثنين آخرين. ووقع الهجوم قرب بلدة كولجو وهو ثاني تحرك دموي للتنظيم بعد آخر مماثل نفذه قبل اقل من اسبوع.

وتزامنت الهجمات مع سلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة ضربت وسط كركوك قبل أيام وأسفرت عن سقوط 16 جريحا على الأقل إصابات بعضهم خطرة.

وسبق أن حذر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني من تصاعد تهديدات داعش في المناطق المتنازع عليها، ودعا مراراً الى تضافر الجهود ومن الخلايا من إعادة تنظيم صفوفها.

كان العراق أعلن "الهزيمة العسكرية" لتنظيم داعش عام 2017، غير أن الخلايا النائمة لا تزال تنشط في الكثير من المناطق وخصوصاً المتنازع عليها.

سوار احمد