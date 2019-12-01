أربيل تعتمد نظاماً متطوراً لتقليل حوادث "الإشارات الضوئية"

أربيل (كوردستان 24)- اعتمدت شرطة المرور في أربيل اليوم الخميس، نظاماً جديداً ومتطوراً لكاميرات مراقبة سرعة السيارات في شوارع المدينة.

وكتب المتحدث باسم شرطة مرور بأربيل فاضل حاجي على حسابه في فيسبوك أن القسم المختص قام اليوم بنصب نظام جديد لكاميرات المراقبة بإمكانه أن يلتقط ثلاث مخالفات في آن واحد.

وأضاف أن النظام تم نصبه عند الإشارة الضوئية في شارع 40 وتحديداً أمام قاعة سعد عبد الله للمؤتمرات، وقال "في حال نجاح التجربة سيتم تعميم النظام في أماكن أخرى".

وقال "اعتماد هذا النظام سيكون له تأثير كبير في خفض معدل الحوادث التي تقع عند الإشارات الضوئية لاسيما خلال لحظات التوقف".

وفي العام الماضي، لقي نحو 600 شخص مصرعه في حوادث السيارات في جميع أنحاء إقليم كوردستان، وفقًا لإحصاءات شرطة المرور.

وكثيراً ما تقع حوادث سير في مدن إقليم كوردستان لاسيما أربيل بسبب عدم التزام سائقي المركبات بالسرعات المحددة وبإجراءات السلامة المرورية.