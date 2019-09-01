هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء ولا أنباء عن اصابات

اربيل (كوردستان 24)- ذكرت مصادر امنية عراقية، أن المنطقة الخضراء وسط بغداد تعرضت الى هجوم صاروخي ليلة امس دون ان يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني أن الهجوم نُفذ بـ"قذيفتي هاون" سقطت احداهما في منطقة فارغة بمحيط المنطقة الخضراء فيما سقطت الثانية في النهر.

وقالت المصادر الامنية لكوردستان 24 إن الهجوم الذي نفذ في منتصف الليل لم يوقع أي اصابات او أضرار، وهو ما اكدته ايضاً خلية الإعلام الأمني.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر اجنبية قولها إن الهجوم نفذ بـ"ثلاثة صواريخ كاتيوشا"، احدها سقط قرب السفارة الأمريكية فيما سقط آخر على بعد ثلاثة أمتار من البوابة الجنوبية الغربية.

ويأتي هذا الهجوم في الوقت الذي تتزايد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضحت المصادر نفسها أن "صاروخا ثالثا" سقط في نهر دجلة المحيط بالمنطقة الخضراء التي كانت شديدة التحصين وافتتحت شوارعها مؤخرا، ما عدا الطرقات المؤدية إلى السفارة الأمريكية.

وقال ضابط في الشرطة العراقية إنه تم تحديد موقع إطلاق الصواريخ وهي منطقة هور رجب الواقعة في جنوب بغداد والتي توجد فيها عدة فصائل موالية لإيران.

ولفتت مصادر غربية داخل المنطقة الخضراء إلى سماع صفّارات الإنذار من داخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية مرتين متتاليتين.

ولم تشر خلية الإعلام الأمني إلى السفارة الامريكي. كما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

ويعود آخر هجوم مماثل إلى 19 أيار مايو الماضي، عندما سقط صاروخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء، بعد أيام من سحب واشنطن لموظفيها ودبلوماسييها غير الأساسيين من العراق.