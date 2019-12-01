بالصور/ مراسم الاحتفال بعيد الميلاد في اربيل

أربيل (كوردستان 24)- جرت مراسم الاحتفال بعيد الميلاد في احدى كنائس عاصمة اقليم كوردستان، اربيل، بحضور المئات من المسيحيين.

وقال مطران السريان الارثوذوكس في كلمة له "في البداية لست مع الامتناع عن الاحتفال براس السنة، فهي مناسبة روحية اكثر منها دنيوية".

وتابع "نحن نعيش في نعمة حقيقية، ومن حقنا ان نحتفل ونشكر الرب على نعمة الامن والامان والاستقرار في اقليم كوردستان".

واقتصر الاحتفال في مناطق عراقية اخرى بمراسيم القداس وفعاليات دينية بسبب الاوضاع التي يعاني منها العراق.