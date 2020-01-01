حكومة كوردستان تصدر توضيحا

أربيل (كوردستان 24)- نفت حكومة اقليم كوردستان انباء بخصوص ان اربيل كانت علم مسبق بقصف صاروخي ايراني على احزاب كوردية معارضة في كويسنجق عام 2018.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل "خلال الايام الماضية ذكر مراسل تابع لبي بي سي الفارسية ان اربيل كانت على علم مسبق بالهجوم الايراني الصاروخي على مقرات احزاب كوردية معارضة، نحن نرفض هذه الانباء وهي عارية عن الصحة تماما".

وشنت ايران هجوما صاروخيا على مقرات للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني المعارض الذي يتخذ من اقليم كوردستان معقلاً له في 8 سبتمبر 2018 واسفر الهجوم عن وقوع ضحايا.

واودى القصف بحياة 14 شخصاً واصابة 42 آخرين كانوا في اجتماع، ومن بين الجرحى سكرتير الحزب.

وغالباً ما تطلب حكومة اقليم كوردستان من الاحزاب المعارضة لطهران وأنقرة مغادرة اراضي الاقليم وعدم اتخاذها منطلقاً لشن هجمات على دول الجوار لاسيما تركيا وإيران. وتقول أربيل إن الدولتين تتخذان من وجود المعارضين ذريعة لقصف مناطق الإقليم.

سوار احمد