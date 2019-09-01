نيجيرفان بارزاني للمبعوثة الاممية: حوارنا مع بغداد يحتاج آلية مناسبة

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، إن الحوار مع الحكومة الاتحادية بحاجة الى آلية مناسبة تعالج المشاكل العالقة بين الطرفين.

وأدلى رئيس الإقليم بهذا التصريح خلال لقائه المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق جينين هينيس-بلاسخارت يوم امس.

وقال بارزاني في بيان اصدره مكتبه إن "الحوار بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية لحل المشاكل العالقة بين الطرفين وطريقة التعامل مع المشاكل بحاجة إلى آلية مناسبة أفضل".

واضاف أنه "ليس من الضروري أن تكون اللجان المشتركة بين الطرفين سياسية، بل ينبغي أن تكون اللجان تقنية في مجالات كثيرة".

وأشاد نيجرفان بارزاني بدور الأمم المتحدة في العراق، مشيرا الى "أهمية استمرار دور يونامي في مساعدة ومعاونة الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان في مواصلة الحوار وحل المشاكل".

وبحسب البيان، "تباحث الجانبان في اجتماعهما في مسألة علاقات أربيل – بغداد، ومسألة الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنة القادمة، وأوضاع محافظة كركوك وطريقة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، والمناطق المتنازع عليها والمادة 140 الدستورية".

كما تم بحث "العملية السياسية في العراق والوضع الأمني للبلد، وأحوال النازحين واللاجئين إلى إقليم كوردستان وسبل إعادتهم إلى ديارهم، أحوال النازحين الإيزيديين ومنطقة سنجار ومسائل أخرى".

كان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني قال خلال لقائه المبعوثة الاممية إن المحادثات بين الاقليم والحكومة الاتحادية مستمرة، مشيراً الى ان اربيل تهدف الى عقد اتفاق مع بغداد يضمن الحقوق الدستورية للكورد.