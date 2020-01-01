ايران تشن هجمات صاروخية على قاعدة عراقية تستضيف امريكيين

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت إيران صواريخ صباح الأربعاء على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، التي تستضيف قوات أمريكية.

وجاء الهجوم بعد ساعات من جنازة القائد الإيراني البارز قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة مسيرة مما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع في الشرق الاوسط.

وقالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء إن الحرس الثوري الإيراني استهدف القاعدة. وتعهدت طهران بالانتقام لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

ولم يتضح على الفور مدى الأضرار أو الخسائر في القاعدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ستيفاني جريشام يوم الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب اطلع على تقارير عن هجوم على منشآت أمريكية في العراق وإنه يتابع الوضع.

وأضافت جريشام في بيان "نحن على علم بتقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق. تم اطلاع الرئيس وهو يتابع الوضع عن كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القومي".

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن على الولايات المتحدة أن تتوقع انتقاما من إيران بسبب مقتل سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري خلال هجوم في العراق.

وأضاف في إفادة بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) "أعتقد أنه يتعين علينا توقع أنهم سيردون بطريقة أو بأخرى" مشيرا إلى أن هذا الرد ربما يكون من خلال وكلاء لإيران في الخارج أو "بأيدي (الإيرانيين) أنفسهم".

وتابع قائلا "مستعدون لأي طارئ، وسيكون ردنا متناسبا مع أي فعل يقدمون عليه".